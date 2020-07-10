Yavru ayıyı işkenceyle öldüren kişi gözaltına alındı

Artvin’in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salarak işkence yapan T.Ç. yakalandı. Valilik, T.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Arhavi'de bir yavru ayının tüfekle vurulduktan sonra üzerine köpeklerin salındığı görülüyor.

Köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı acı çekerek ölüyor.

Elinde tüfekle bekleyen T.Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor.

HAYTAP üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu T.Ç'nin cezalandırılmasını istedi.

HAYTAP tarafından yapılan yazılı açıklamada "Artvin Arhavi'de ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalıştı. Ayıların vurulması hayvanların koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen kişinin tutuklanması için suç duyurusunda bulunduk" denildi.

Bu arada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.