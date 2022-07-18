Yavru ıstakozlar denize salındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yerli ıstakoz popülasyonunu artırmak için başlattığı projeye kapsamında Türkiye sularında yaşayan ve sayıları giderek azalan ıstakozların yumurtalarından yüzlerce yavru yetiştirildi. Türkiye’de ilk defa üretilen ıstakozlar arasından 300 adet yavru, Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen “İyilik Yap Denize At” etkinliğiyle doğaya salındı.



Dardanel ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupa ıstakozu olarak bilinen ve ülkemiz sularında da bulunan yerli ıstakoz türü Homarus Gammarus’un popülasyonunu artırmak için bir çalışma yürütüldü. Çalışma için; İngiltere’de bu ıstakoz türünün yetiştiricilik yoluyla üretilip doğal ortamına bırakılarak, doğadaki ıstakoz popülasyonunun sürdürülebilir şekilde desteklendiği başarılı bir model örnek alındı.



ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi’ndeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’ne ait Deniz Canlıları Araştırma-Uygulama Merkezi’nde, Prof. Dr. Umur Önal öncülüğünde bir ekip, özel havuzlarda larval aşamadan itibaren yüzlerce yavru ıstakoz yetiştirdi.



YAPAY RESİFLER OLUŞTURULDU



Türkiye’de ilk kez yetiştirilen ıstakozlar, Gelibolu’daki Dardanel Midye Çiftliği’nin altında oluşturulan özel resiflere salındı. Bu pilot çalışma, Türkiye sularında yaşayan ve geçmişte Çanakkale Boğazı’nda bolca bulunan ıstakozların sayısını artırmayı amaçlayan ilk adım olma niteliği taşıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yavru ıstakozun denize salınması ve Dardanel Midye Çiftliği altında oluşturulacak yapay resiflerin katkısıyla ıstakozların doğada hayatta kalma oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor.