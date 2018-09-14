İstanbul Eyüpsultan’da 18 Haziran’da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu Bilal Çakmak’ın yargılanması sonuçlandı.



İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Bilal Çakmak “Ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptıysam ölmeye razıyım. Pişmanım” dedi.

Mahkeme, sanık Bilal Çakmak’ın “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme ve işe yaramayacak hale getirme” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığa iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, tahliyesine karar verdi.



Özge Eğrikar'ın haberinde, duruşma çıkışı bir grup hayvanseverin “Hayvana tecavüz kabahat değil, suçtur. Faillere ertelemesiz hapis cezası istiyoruz” yazılı pankart açtığı bilgisi de yer alırken, grup adına açıklama yapan Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Aslan'ın şu sözleri aktarıldı: “Ekim ayında hayvanları koruma kanunu tekrar mecliste görüşülmeye başlanacak. Bizim talebimiz bu tür fiilleri yapanlara ertelemesiz hapis cezası gelmesi."

Hayvanlara Adalet Derneği yönetim kurulu üyesi avukat Melike Özdemir ise, “Hâkim ‘mala zarar verme’ suçundan bir karar vermek zorundaydı. Verebileceği en yüksek cezayı üst sınırdan verdi. Sanık tutuklu yargılandı. Emsal niteliğinde bir karar. Tahliye edilecek. Hüküm kesinleştikten sonra tekrar hapse girip çıkabilir. Çünkü 3 yıl hapis cezasının karşılığı 3-4 ayı kapsıyor” şeklinde konuştu.