Yavru köpeği ayaklarını kesip yaktılar

Bursa'da ayakları kesilerek yakılmış bir köpek yavrusu bulundu.

Mudanya ilçesi, Altıntaş ile Göynüklü Mahallesi'nin arasındaki ormanlık alandaki yoldan geçen sürücüler, yol kenarında yakılmış vaziyette bir köpek gördü.



İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yanık vaziyette bulunan köpek, otopsi işlemleri için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Durumu öğrenen Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

FRANSIZ BULLDOG VEYA PITBULL

Yakılan köpeğin 5-6 aylık Fransız Bulldog veya Pitbull cinsi köpeğe benzediğini belirten Ayhan, köpeğin arka ayaklarınında kesik olduğunu söyledi.

Köpeğin bulunduğu yerde yakıldığını düşünmediklerini söyleyen Ayhan, "Köpek diri diri yakılmış olabilir çünkü yattığı yerde kan vardı diğer durumda kan olmazdı. Ne şekilde yapılırsa yapılsın bu bir işkencedir." dedi.

"HAYVAN BESLEME YERİNE BIRAKILMIŞ"



Köpeğin hayvan besleme alanına bırakılmış olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Sanki ibret olması için köpek oraya bırakılmış. Ben failin bulunmasını istiyorum. Kurban Bayramı gibi kutsal bir günde bu olayı yaşamamız çok üzücü oldu." ifadelerini kullandı.