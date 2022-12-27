Yavru köpeği ısırıp dövdü

Antalya'da kucağındaki yavru köpeği ısırıp döverken görüntülenen daha sonra tartıştığı güvenlik görevlilerine saldırıp polise direnen kişi gözaltına alındı. Yavru köpek korumaya alındı.

Yavru köpeği ısırıp dövdü

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'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda dün gece yürüyen Adem Y.'nin, kucağındaki yavru köpeği ısırıp, dövdüğü görüldü.

Durumu fark eden bir kişi Adem Y.'yi cep telefonuyla görüntüledi.

Çevredekilerin tepki gösterdiği Adem Y., hızla bölgeden ayrıldı.

Daha sonra Manavgat Irmağı kenarına giden Adem Y., burada görevli Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileriyle tartışarak darbetti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi de yönlendirildi. Bir süre polise de direnen Adem Y., darp, polise mukavemet ve hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yavru köpeği ısırıp dövdü - 1

Adem Y.'nin kucağındaki yavru ise korumaya alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde ifade veren Adem Y., bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adem Y.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yavru köpeği ısırıp dövdü - 2

Sağlık durumunun kontrolü için veterinere götürülen yavru köpeğin ise işlemlerinin ardından barınağa teslim edileceği belirtildi.

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