Yavru köpek zehirli mermiyle öldürüldü

İstanbul Sarıyer'de iddialara göre Volkan Tanju'nun iş yerinde beslediği "Ice" isimli sekiz aylık yavru köpek, yem vererek kandıran bir kişi tarafından zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürüldü.



Olay, geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içinde meydana geldi.



Köpeğinin öldürüldüğünü öğrenen Tanju çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyince korkunç olayla karşılaştı.



Kameralara yansıyan görüntülerde, bir kişi yavru köpek ve annesine yem atarak yanına çağırıyor. Köpekler atılan yemi yerken kimliği belirsiz kişi yere yatarak lazer ışıklı havalı tüfek ile yavru köpeğe nişan alıyor.

Saldırganın tetiğe basması ile saçma isabet eden yavru köpek sıçrayarak annesi ile birlikte koşmaya başlıyor. Bir süre koşan yavru köpek aniden yere yığılırken, saldırgan çantasını toplayarak olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor.



''YAKALANMASINA YARDIM EDECEK HERKESE 15 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİM"



Köpeğin sahibi Volkan Tanju, ''Ice''ın doğumundan beri baktıkları bir köpek olduğunu belirterek ''Karakola başvurduğumuzda öğrendiğim kadarıyla, şahıs yakalanırsa mala zarar vermekten yargılanacak. Umarım bundan vazgeçilir, mala zarar değil de cana zarar olarak yargılanır'' dedi.

Tanju, saldırganın yakalanmasına yardımcı olacak herkese 15 bin lira ödül vereceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.