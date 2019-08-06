İzmir’in Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesi 1433 Sokak'ta 4 Ağustos pazar günü gerçekleşlen olayda, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda duran köpekleri görünce durmadı. Yavru köpeklerden üçünü arabasının altına alarak ezen cani sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı.

İnsanlık dışı olayda üç yavru köpek ezilerek telef oldu. Bir anne köpek ve yavrusu ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Çevrede oturan hayvan severler, yaşanan insanlık dışı olayda güvenlik kamerasına yakalanan ve plakası belli olmayan aracın bulunmasını isteyerek sürücüye tepki gösterdi.