"Yavru" sistemiyle 500 milyon liralık dolandırıcılık

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği, sistemden çıkmak isteyenler olunca da para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcuya yönelik soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, ilçede kuyumculuk yapan A.Ö. (44), yakın çevresindeki kişilere emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle Cumhuriyet altını satmaya başladı.



Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısının artmasıyla sistem büyüdü ve A.Ö, altın üzerinden kar payı dağıtmaya başladı.



"Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelen müşterilere altın satan A.Ö, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttı.



A.Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine bazı kişiler altınlarını sistemden çıkartmak istedi.

