Yavuz Ağıralioğlu, parti kurduğunu duyurdu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu yeni siyasi partinin kuruluş dilekçesi, yarın saat 09.00'da İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Başvurunun ardından ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlenecek.

Ağıralioğlu, burada partisinin kuruluşunu ilan edecek ve yeni siyasi hareketin vizyonunu, misyonunu ve gelecek hedeflerini paylaşacak.

Partinin ismi ve logosu da ilk kez toplantıda duyurulacak.

Parti kuruluş sürecine ilişkin açıklama yapan Ağıralioğlu, "Aziz milletim, şimdi de sadece size bağlı kalarak, memleketimizin geleceğini inşa edebilmek amacıyla, arkadaşlarımla beraber yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Bu mücadele, sizleri hak ettiğinizi düşündüğümüz güçlü bir geleceğe taşıma mücadelesidir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi kayırmadan ve hiç kimseyi kırıp dökmeden memleketimizi bir ve beraber etme irademizin partisini kuruyoruz" dedi.





İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ



Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı.



Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.



Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.