Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor

Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi parti kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Partinin kuruluş dilekçesi 28 Ekim Pazartesi günü verilecek, aynı gün Ankara'da bir tanıtım toplantısı yapılacak.



Ağıralioğlu'nun partisinin ismi henüz açıklanmadı. Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı.



Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.



Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.

