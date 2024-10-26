Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti kurmaya hazırlanıyor. Tanıtım toplantısı 28 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ise henüz açıklanmadı.

Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu nereli, hangi partiden?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu nereli, hangi partiden?

Haberi Görüntüle

Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi parti kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Partinin kuruluş dilekçesi 28 Ekim Pazartesi günü verilecek, aynı gün Ankara'da bir tanıtım toplantısı yapılacak.

Ağıralioğlu'nun partisinin ismi henüz açıklanmadı. Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.

Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İsrail saldırısı NTV kamerasında: İran'a üç dalgada misilleme

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...