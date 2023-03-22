Yavuz Ağıralioğlu: Biz kazanmak için her yolu mübah görmüyoruz

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olmadığını dile getirdi. Öte yandan Ağıralioğlu, dayatılan adaya karşı olduklarını ifade etti ve "Biz kazanmak için her yolu mübah görmüyoruz." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu: Biz kazanmak için her yolu mübah görmüyoruz
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olmadıklarını dile getirirken "Dayatılan adaya karşıyız." dedi.

Ağıralioğlu, "Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu  olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." ifadelerini kullandı.

"AHLAKİ DEĞİL"

Ağıralioğlu, kurucusu oldukları masada kendilerine pusu kurulmasından rahatsızız olduklarını söyledi.

"Milletin umudu olacaksanız iktidara benzemeyeceksiniz." ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, "50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil." dedi.

Öte yandan İYİ Partili milletvekili, "Biz kazanmak için her yolu mübah görmüyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Millet ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti milletvekilleri de toplanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı almış ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıya katılmamıştı.

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