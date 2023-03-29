Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: Yük haline geldim

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine, “İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir” açıklamasını yapmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü'nün açıklamasının ardından Ağıralioğlu, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti. Ağıralioğlu, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmazını arz ederim." ifadelerini kullandı.

"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM" DEMİŞTİ



Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden milletvekili olmayacağını açıklamıştı. Parti teşkilatlarının hissiyatının bilinmesi ve duyulmasını istediğini belirten Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım."ifadelerini kullanmıştı.