Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: Yük haline geldim

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Ağıralioğlu, "Bugün benim için zor bir gün. Her zaman siyasi bir mesuliyeti konuştum. Süreçlerle ilgili itirazlarım oldu. Geçen hafta irademizi beyan ettim. Şehit ailelerinden dua, kandilden beddua aldım. Dualar şerefimdir." dedi.
Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstifa zorunlu hale geldi. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim.
Bana başka partilerden ne teklif oldu ne de bir istişare. Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz."
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine, “İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir” açıklamasını yapmıştı.
İYİ Parti Sözcüsü'nün açıklamasının ardından Ağıralioğlu, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti. Ağıralioğlu, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmazını arz ederim." ifadelerini kullandı.
"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM" DEMİŞTİ
Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden milletvekili olmayacağını açıklamıştı. Parti teşkilatlarının hissiyatının bilinmesi ve duyulmasını istediğini belirten Ağıralioğlu, "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım."ifadelerini kullanmıştı.