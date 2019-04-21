AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için YSK'ya yaptıkları olağanüstü itiraz hakkında konuştu.



Kanal 7 yayınına konuk olan Yavuz, o başvurunun yarın görüşülmesini beklediklerini söyledi.



Yavuz şu ifadeleri kullandı:



"Bizim açımızdan sunmamız gereken bütün belge ve bilgiyi YSK'ya sunmuş olduk. Bundan sonra YSK toplanacak ve görüşmeye başlayacak. Bizim aldığımız duyumlara göre pazartesi görüşmeye başlayacak. Ama bu olmazsa olmaz değil. Pazartesi olmaz salı olur. Muhtemeldir ki pazartesiden sonra her an başlar. Ne kadar sürüp sürmeyeceği YSK'nın bizim ileri sürdüğümüz delillerin hangi birine bel bağlayıp bağlamayacağı ile alakalıdır."