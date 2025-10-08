Yavuz Bingöl, Bahçeli’ye bağlama hediye etti

Sanatçı Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek bağlamasını hediye etti.

Genel Başkanı , Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.

Açıklamada, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği belirtildi.

Bingöl'ün ziyarette "Çeke Çeke" deyişini seslendirdiği ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye ettiği kaydedildi.

