Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyordu.



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşındaki hayatını kaybetti.



Bakirler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı taziye mesajında, vefat haberinden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Bakiler'in şiir, hatıra, biyografi ve pek çok farklı türde eseri ustalıkla kaleme aldığını ifade eden Erdoğan, ailesine ve edebiyat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.