Yavuz hırsızdan pişkin savunma: "Bana benziyor ama ben değilim"

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan T. K. ve eşi yakınlarına ziyarete gitti.

Onların yokluğunu fırsat bilen şüpheli S.A., müstakil evin çatısına tırmanıp içeri girdi.

38 BİN TL'Yİ ALIP KAÇTI

Şüpheli, yatak odasında bulunan gardıroptaki 38 bin lirayı alıp hızla uzaklaştı.

Eve döndüğünde paraların kaybolduğunu fark eden T.K., polise başvurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin S.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Yüreğir ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

"BEN DEĞİLİM"

Emniyete götürülen S.A., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama ben değilim. Hiçbir şey hatırlamıyorum." diyerek kendini savundu.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.