Yavuz Sondaj Gemisi, ilk görevi için yola çıktı

Kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurlanan Yavuz Sondaj Gemisi, 1 saat süren hazırlığın ardından yola çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce Yavuz Sondaj Gemisi'ni ilk derin deniz sondajına uğurlamak için yine bir arada olduklarını hatırlattı.



Aradan geçen 3 yılda ortaya koydukları emeklerin, gayretin, alın terinin sonucunda güzel neticeler aldıklarını belirten Dönmez, "Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli bir adım attık. Bu işler elbette bugünden yarına olan şeyler değil. Bu başarılar hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli, dikkatli ve detaylı bir planlama, strateji ve aksiyon planının ürünüdür. Bu işler elbette bir kişiyle de olmuyor. Arkasında 7/24, yoğun bir şekilde çalışan bir ekip var. Sonuçta bu başarılar; hepimizin, 84 milyon vatandaşımızın, bütün Türkiye'nin. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin." diye konuştu.

"GAYRETİMİZ KARADENİZ GAZININ İLK FAZINI 2023'TE HİZMETE SUNMAK"



Bakan Dönmez, ilk günden bu yana hep "Varsa mutlaka bulacağız." dediklerini aktararak, "Hamd olsun Cenabıhak yüzümüzü kara çıkarmadı. Filyos'ta hummalı bir çalışma sürüyor uzun zamandır. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk fazını Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te milletimizin hizmetine sunmak." dedi.

Süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Dönmez, "Yavuz Sondaj Gemimizde görev yapacak bütün personelimize muvaffakiyetler diliyorum. Yolunuz açık, rüzgarınız kolayınıza olsun. Allah'a emanet olun." dedi.



Bakan Dönmez, daha sonra kuyubaşı vanaları ile gaz borularının deniz tabanına yerleştirilmesinde görev alacak gemide incelemede bulundu.