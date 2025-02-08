Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR alev alev yandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını

Sarıyer'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR'da çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

TIR'daki yangının neden çıktığına ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi yok.

TIR yangını nedeniyle köprüde kısa sürekli trafik oluştu.

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