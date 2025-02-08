Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını

İstanbul Sarıyer'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR'da yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

TIR'daki yangının neden çıktığına ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi yok.

TIR yangını nedeniyle köprüde kısa sürekli trafik oluştu.