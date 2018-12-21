İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında, ticari araç, polisleri taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada, servis minibüsünün sürücüsü R.B. hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, kazaya karışan TIR'ın kasasında bulunan kalaslar yola savrulduğu için köprünün Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında bir şerit trafiğe kapatıldı.