Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde TIR yangını

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR'dan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.



TIR'ın dorse kısmından dumanların yükseldiği fark eden sürücü TIR'ı Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde yol kenarına park ederek aşağıya indi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Y



apılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası TIR'ın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.