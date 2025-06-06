Yaya çarpıp kaçtı, ehliyetsiz ve ampüte çıktı

Bursa İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

İlçe merkezine doğru seyir halinde olan 14 yaşındaki M.Y. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kişiye çarpıp yaklaşık 60 metre sürükledi.

Sürücü M.Y., olay yerinden hızla uzaklaşırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirlendi.

5 KİLOMETRE UZAKTA TERK ETTİ

Kaza ile ilgili çalışma yapan polis, yayaya çarpan otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu.

Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü M.Y. ve arkadaşları M.K. (15) ile B.E.’yi (14) takip sonucu yakaladı.

Kaza sırasında hafif şekilde yaralandıkları anlaşılan sürücü ve 2 arkadaşı tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Hayatını kaybeden yayanın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan ehliyeti bulunmayan sürücü M.Y.'nin geçen yıl geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunun dirsek altından ampüte edildiği anlaşıldı.