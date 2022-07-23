Yaya geçidinde 3 kişinin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Antalya'da yaya geçidinde 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Sürücünün 6 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.



22 yaşındaki Turgut Karataç'ın yaya geçidinde otomobiliyle çarptığı Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği mahkemede "alkollü araç kullanmak ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlının, 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, aracı da ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı.

Birbirlerine komşu olan 3 kadının ise sahile gezmeye gittikleri öğrenildi.