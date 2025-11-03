Yaya geçidinde can verdi
Kırıkkale'de kavşaktaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Sefer Ş.'nin kullandığı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Tevfik Kibar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kibar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Kırıkkale