Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı

İstanbul Sultangazi'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hemşire yaralandı. Sürücü, hemşireyi çalıştığı hastaneye bırakıp ortadan kayboldu.

Haberler - DHA 12.04.2022 - 14:22

Yaya geçidinde çarptı, hastaneye bırakıp kaçtı

'da bir araç sürücüsü, yaya geçidinde çarptığı hemşireyi çalıştığı hastaneye bırakıp kaçtı.

Sultangazi ilçesinde özel hastanede hemşire olarak görev yapan kadın, geçtiğimiz cuma günü saat 18.30 sıralarında mesai çıkışı yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı.

Yaya geçidindeyken hafif ticari aracın çarptığı hemşire, yaralandı.

Sürücü, çevredekilerin de yardımıyla hemşireyi çalıştığı hastanenin acil servisine götürdü.

Hemşireye aracıyla çarpan sürücü Hemşireye aracıyla çarpan sürücü

Burada yaralıya müdahale edilirken sürücü ise bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra ortadan kayboldu.

Kaza anı ve sonrası güvenlik kameralarında Kaza anı ve sonrası güvenlik kameralarında

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