Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan çocuk bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, dün Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.



E.A. yönetimindeki kamyonet, bisikletiyle spor salona giderken yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Yıldırım’a çarptı.

Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, sevk edildiği Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

