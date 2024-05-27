Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

