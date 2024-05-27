Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığı 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu yaşamını yitirdi.

Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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