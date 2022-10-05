Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Antalya'da yaya geçidini kullanan kadın motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el koyulduğu öğrenildi.

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

E.B. yönetimindeki 07 GSV 07 plakalı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda yaya geçidinden geçen Ayşe Akkol'a (64) çarptı.

Kazada, Akkol hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.B’nin alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el koyulduğu öğrenildi.

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti - 1

Kazanın ardında bölgeye gelen Akkol’un yakınlarının motosiklete zarar verdikleri görüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışı uzun süre kontrollü sağlandı.

Cenaze, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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