Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti

Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.



Ahmet Bektaş Özgelen idaresindeki 37 ABF 447 plakalı motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Özgelen ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.