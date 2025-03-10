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Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı: 21 yaşındaki İbrahim yaşamını yitirdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iki motosiklet sürücüsü yaya geçidinde çarpıştı. Kazada sürücülerden 21 yaşındaki İbrahim Kadam hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı: 21 yaşındaki İbrahim yaşamını yitirdi

'nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda Cumali Aladağ (38) 8 Mart'ta öğle saatlerinde motosikleti ile bulvardaki yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi.

Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam (21) yönetimindeki , Aladağ'ın motosikletine çarptı.

Kazada yola savrulan iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, kurtarılamadı.

Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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