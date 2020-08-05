Yaya geçidinde ölüm

Trabzon'da bir kişi, yaya geçidince otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.



İznik ve civarda birçok fırın işletmesi bulunan 4 çocuk babası Mehmet Nalbant (63), bayram ziyareti için gittiği Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yolun karşısına geçmek istedi.

E.A.S yönetimindeki otomobil, yaya geçidi üzerinde hızlı bir şekilde Nalbant’a çarptı. Mehmet Nalbant olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü is savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş adamı Mehmet Nalbant’ın Bursa’nın İznik İlçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

"HİÇBİR SUÇU YOKTU"

İş adamının ölümünün ardından olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Zanlının serbest kalmasına tepki gösteren oğlu Erol Nalbant, “Babamızın suçlu olduğunu söylediler. Olaydan bir gün sonra görüntüler ortaya çıktı ve babamın yaya geçidince olduğu ve hiçbir suçu olmadığını gördük. Bende yıllarca araç kullanıyorum bir yaya yolundan 100-130 km ile hiç geçildiğini görmedim. Biz sadece adalet istiyoruz” diye konuştu.