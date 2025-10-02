Yaya geçidinde ölüm: Sürücüye 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

"KULAKLIK VARDI" İDDİASI Sürücü Fatma E. ise kaza yerindeki incelemenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatma E., ifadesinde, Kulmagambetova’nın karşıya geçmeye çalıştığını, uyarmak için kornaya bastığını, kulağında kulaklık olduğu için duymadığını ve frene bastığını ancak aracın durmadığını söyledi. Fatma E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Aliya Kulmagambetova’nın cenazesi Kazakistan’a gönderildi.

TAM KUSURLU ÇIKTI



Kaza yerinde yapılan incelemede, Fatma E.’nin kullandığı araca ait 48 metre fren izi olduğu belirlendi.



Bilirkişi raporunda, Kulmagambetova’nın kusursuz olduğu, sürücü Fatma E.’nin tam kusurlu olduğu belirtildi.



AİLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Aliya Kulmagambetova’nın annesi Dariga Daumbayevna ilk duruşmadaki ifadesinde, Fatma E.’yi affetmek istediğini ancak başsağlığı için bile aramadığını, aksine olaydan 10 gün sonra sosyal medya hesabından eğlenirken videolar yayınladığını söyleyerek cezalandırılmasını istedi.



Ailenin avukatı Ali Şan ise Fatma E.’ye verilen cezada indirim yapılmamasını istedi.



30 BİN LİRAYA 10 AY TAKSİT



İki yıldır süren davada geçen duruşmada karar çıktı.



Mahkeme, Fatma E.’nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, indirim yapılarak cezanın 2 yıl 1 aya düşürülmesine hükmetti.



Ayrıca, mahkeme cezanın 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilmesi, 4 ay süre ile de sürücü belgesine el konulmasına karar verdi.



Fatma E.’ye verilen 30 bin 400 lira para cezasının, 10 taksitle ödenmesine hükmedildi.



Kulmagambetova’nın ailesi, verilen karara itiraz edeceklerini ifade etti.