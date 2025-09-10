Yaya geçidinde ölümden kıl payı kurtuldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu önündeki caddede seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Caddedeki başka bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülere göre, kaza anında yaya geçidinde bekleyen öğrenci de son saniyede gösterdiği refleksle ölümden kurtuldu.



Görüntülerde süratli şekilde üzerine gelen otomobili fark eden çocuk, son anda kaçıyor ve kendini kurtarıyor.