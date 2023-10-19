Yaya geçidinde ölüme 24 bin lira ceza

Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü T.Y, 24 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.



T.Y'nin tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Duruşmada Sıla'nın annesi Ayşen Akgül, kızının hayatını kaybettiği olayda sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu iddia ederek ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

"HER GÜN O YOLDAN GEÇİYORUM"



Sanık T.Y. ise kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Başımıza böyle bir kaza geldi. Kazadan sonra aile düzenimiz kalmadı. Her gün o yoldan geçiyorum ve bu beni çok etkiliyor." diyerek kendisini savundu.



Mahkeme heyeti, sanığı önce 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca T.Y'nin ehliyetine de 6 ay el konuldu.



Kararın ardından açıklama yapan Akgül ailesinin avukatı Didem Alaca, karara itiraz edeceklerini söyledi.



"CEZANIN NİTELİKLİ HALİ UYGULANMALIYDI"



Alaca, Sıla'nın yolun karşısına yaya geçidinden geçtiğine vurgu yaparak, "Yaya geçidini kullanması hukuken de önemli. Bu olaya öngörülen ceza 2 ile 6 yıl arasıydı. Mahkeme önce 4 yıl ceza verdi. İyi halden de 3 yıl 4 aya düşürdü. Ama biz yaya geçidinde olduğu için bunun nitelikli halinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Alaca, verilen cezayı çok az bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ölümlü bir dosyada hem de sanık yüzde 100 kusurluyken cezanın para cezasına çevrilmesi hukuken bize göre yanlış. Bununla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulunun çok net kararları var. Biz bu sebeplerle kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşıyacağız. İtiraz edeceğiz. Bize göre vicdanları yaralayan bir karar oldu. Aile perişan durumda. Çok etkilendiler. Adaletin yerini bulmadığını düşünüyorlar ama itiraz hakkımız var. Karşı tarafın da var. Biz bu hakkımızı kullanacağız."



33 GÜN CEZAEVİNDE KALDI



Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken T.Y’nin (29) kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil çarpmış, Akgül yaşamını yitirmişti.



Olayın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü T.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 33 gün sonra tahliye edilmişti.



