Yaya geçidinde ölümlü kaza

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni’nin Kızılot Mahallesindeki bir otelde çalıştığı öğrenildi.



Kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.



Nafihan Yeni’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.