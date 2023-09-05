Yaya geçidinde ölümlü kaza

Antalya'da yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 19 yaşındaki Nagihan Yeni yaşamını yitirdi.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi.
Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Kuytu’nun kullandığı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde yaya geçidinden geçen 19 yaşındaki Nagihan Yeni’ye çarptı.
Aracın çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre ileri sürüklediği genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Genç kıza çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarpan aracın sürücüsü Kuytu ile beraberindeki Uğur Duymaz ve İbrahim Bakar da yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni’nin Kızılot Mahallesindeki bir otelde çalıştığı öğrenildi.
Kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.
Nafihan Yeni’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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