Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur hayatını kaybetti

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Damla Nur Şeker'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.



''ÇOK HIZLIYDI''



Kazaya tanık olan bir esnaf "Yukarıdan 3 araç peş peşe geliyordu. 20 yaşında genç bir kız tam karşıya geçmek üzerindeyken, araç çarptı. Çok hızlıydı ve çarptıktan sonra genç kız ileriye doğru sürüklendi'' dedi.



''İNSAN KARŞIYA GEÇMEYE CESARET EDEMİYOR''



Yaya geçidini kullanan bir kişi de "Karşıya geçmek için cesaret edemiyor insan. Geçtiğimiz günlerde bir genç kız burada vefat etti. Sürücü hızlı geldi, çarptı'' diye konuştu.