Yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası
İstanbul Esenyurt'ta yaya geçidini kullanan genç ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Yayaya hakaretler savuran ve tekme atan sürücü olay yerinden kaçtı.
Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bir kişi yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yaya geçidindeki gençle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada otomobil sürücüsü yayaya hakaretler savurdu ardından da tekme attı.
Gence küfür etmeye devam eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Sürücü otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
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