Bartın'da yaya geçidinde, yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Yaya geçidinde yol verdi, arkadan çarptılar

'da yaya geçidinde meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Kavşağı'nda meydana geldi.

Karabük yönünden şehir merkezine doğru giden bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden karşıya geçen bir yayaya yol vermek için durdu.

Bu sırada arkadan gelen otomobil, duran araca çarptı.

Yaya son anda kurtulurken, iki araçta hasar oluştu.

