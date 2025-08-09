Yaya geçidinde feci kaza: Motosikletli çift öldü
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 63 yaşındaki Cengiz Albay ile 56 yaşındaki eşi Muazzez Albay hayatını kaybetti.
Tokat Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’ndaki trafik kazasında motosikletli çift yaşamını yitirdi.
Kaza gece saatlerinde meydana geldi.
Yaya geçidinden geçmek isteyen Cengiz Albay yönetimindeki motosiklete, İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarptı.
Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cengiz Albay ile eşi Muazzez Albay, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Tokat