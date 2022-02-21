Yaya geçidindeki ölüme 3 yıl ceza

Antalya'da yaya geçidinde 12 yaşındaki Eren'in ölümüne yol açan şoföre 3 yıl 4 ay ceza verildi.



Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde 9 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçerken, Yusuf T. yönetimindeki halk otobüsünün altında kaldı.



Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiği belirledi.

Oğullarının hayatını kaybettiği kavşakta olanları anlatan baba Barış Arıcan, “Oğlumuz kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin verdikten sonra yaya geçidine iniyor. Tam ara refüjü bitirmeye bir iki adım kala otobüs hızlı bir şekilde ‘dur’ levhası olmasına rağmen durmadan hızlı bir iç dönüş yaparak oğlumuzun vefatına sebep oluyor" dedi.



"BİR NEVİ SERBEST KALIYOR"

Verilecek kararın emsal olmasını isteyen baba, "Mahkemenin hakimi olay yerinde tespit yapmaya geldiğinde sanığa 3 sefer 'sen bu çocuğu nasıl burada görmedin?' sorusunu sormasına rağmen mahkemenin 4. duruşması sonunda verdiği karar bizim için şok etkisi oluşturdu. 3 yıl gibi komik bir rakamla yargıladılar. Bu avukatlarımızın söylediğine göre bir nevi serbest kalıyor" şeklinde konuştu.

"TAKİBİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Olayın takibini bırakmayacaklarını belirten baba Arıcan, “Bu davanın sonucunu herkes merak ediyordu. Otobüs şoförlerinin bu vurdum duymaz tavırları, yolların tek hakimiymiş gibi biraz daha dizginlenmeleri açıdan bu davanın ısrarla bütün duruşmalarda en ağır cezayı talep etmemize rağmen ne yazık ki tabandan ceza verildi. Sanığın tekrar yargılanıp en ağır cezayı alması için gerekli tüm başvuruları yapacağız” şeklinde konuştu.



"ÇARPIP OTOBÜSÜ SÜRMEYE DEVAM ETMİŞ"



Eren Arıcan’ın annesi Keziban Arıcan, “Ağır cezada yargılanmamasının nedeninin tek ölüm olduğu söylenildi. Tek ölüm yada çok ölüm olmasının ağır cezada yargılanmamasının sonucu olmamalı. Burada resmen bir cinayet işlendi. Sürücü oğlumun üzerine göz göre göre otobüsü sürdü. 'Görmedim' diyerek ifade verdi. Benim gözümde bu kişi katildir, cinayet işlemiştir. Sürücü çarptığını bile anlamayıp otobüsü sürmeye devam etmiş, içerideki yolcuların bağırmasına rağmen” ifadelerini kullandı.



"BENİM GÖZÜMDE KATİL"



Burada en büyük hatanın sürücüde olduğunu söyleyen anne Arıcan, “Onlar da istemeden böyle bir şey yaptı diye hep empati yaptık. Ancak mahkemenin süreci boyunca şoförün soğuk kanlılığı, olay çok soğuk kanlı bir şekilde anlatması olağanmış gibi göstermesi sonucu bütün fikrimiz değişti. Benim gözümde katildir” açıklamalarında bulundu.