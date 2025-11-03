Yaya geçidinden geçmek istedi, ağır yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına araba çarptı.
Kaza, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
Ömer A.'nın kullandığı 06 DHJ 357 plakalı otomobil, yaya geçidinde yayaya çarpmamak için ani fren yapan Uğur K.'nin kontrolündeki 52 FS 425 plakalı otomobile çarptı.
YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEK İSTEYEN KADINA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle Uğur K.'nin otomobili, H.K. isimli kadına çarptı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN AĞIR YARALI
Ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel bir hastanede tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Samsun İlkadım