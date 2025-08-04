Yayalara yol vermek istedi, arkadan çarptılar
Çorum'da yayalara yol vermek için yaya geçidinde duraklayan otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, yayalara yol vermek için duraklayan otomobille çarpışan araçtaki iki kişi yaralandı.
Yasin Y. idaresindeki 19 AGE 106 plakalı otomobil, Çorum Caddesi'nde seyir halindeyken Selin Şahin Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermek için duraklayan Alisya Zuriye Ş'nin kullandığı 06 S 8429 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Yasin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Vahide Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Vahide Y. ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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