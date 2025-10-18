Yayaların canını hiçe sayan sürücü, trafiğe aldırmadan motosiklet üzerinde koltuk taşıdı

Hatay'da bir vatandaşın akan trafikte 3 tekerlekli motosiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Payas ilçesinde aracıyla seyir halinde olan sürücü, 3 tekerli motosiklet üzerinde koltuk taşındığını görünce o anları kayda aldı.

Görüntülerde, motosikletin demir korkuluğunun üzerine koltuğun oturtulduğu ve o şekilde trafikte taşındığı görüldü.

