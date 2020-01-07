Yayaların üzerine aracını süren sanığın tahliyesine itiraza ret

İstanbul Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de Görkem Sertaç Göçmen (22), bir alışveriş merkezinin önünde kız arkadaşını darp edip, kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 8 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Annesi hakim ve babası savcı olan Göçmen hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istenen davanın dün görülen celsesinde tahliye kararı verilmişti.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Göçmen’in tahliyesine yapılan itirazı, bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.



Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olup kaçma şüphesinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir olup yargılamanın geldiği aşama itibariyle tutuklamadan beklenen faydanın sağlanmış olması nedeniyle itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi.



Öte yandan daha önce ''hakaret'', ''tehdit'', ''adam yaralama'' gibi birçok suçtan yargılanan Göçmen'in 4 ayrı suçtan ceza aldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı da ortaya çıkmıştı.