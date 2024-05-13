Yayaların üzerine motosiklet süren sürücüye para cezası

İstanbul Kadıköy'de motosikletini yayaların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 10 bin 662 lira para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Yayaların üzerine motosiklet süren sürücüye para cezası
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kullandığı motosikleti yayaların üzerine sürdüğü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerden kimliği tespit edilen sürücüsü C.S. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kırmızı ışık kuralına uymamak", "trafik işaret levhalarına uymamak", "motosikleti yaya yolunda kullanmak", "kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemek", yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 10 bin 662 lira para cezası kesildi.

Sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınan C.S. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hasta yakınından hemşireye saldırı

Hasta yakınından hemşireye saldırı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...