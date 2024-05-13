Yayaların üzerine motosiklet süren sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kullandığı motosikleti yayaların üzerine sürdüğü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.



Görüntülerden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü C.S. polis ekiplerince yakalandı.



Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kırmızı ışık kuralına uymamak", "trafik işaret levhalarına uymamak", "motosikleti yaya yolunda kullanmak", "kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemek", yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 10 bin 662 lira para cezası kesildi.



Sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınan C.S. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

