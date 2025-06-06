Yayanın ölümüne neden olmuştu: 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü adliyede

Akkalem’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Akkalem’in eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bursa -Ankara kara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Muhammet Y. yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, Mustafa Akkalem’e çarpıp, yaklaşık 60 metre sürükledi. Sürücü, otomobille kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkalem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİL 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU



Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Yaya olarak kaçan sürücü Muhammet Y. ile arkadaşları M.K. (15) ve B.E. (14) kısa sürede yakalandı. Kaza sırasında hafif yaralandıkları anlaşılan Muhammet Y., ve 2 arkadaşı hastanedeki müdahalelerinin ardından polis merkezine götürüldü. M.K. ile B.E. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



Muhammet Y.’nin geçen yıl, Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde, strafor doğrama makinesine sağ kolunu kaptırdığı ve kolunun ampute edildiği öğrenildi.