Yayaya çarpan 81 yaşındaki sürücü: 3 kurstan birinci çıktım

Aksaray’da 81 yaşındaki sürücü, karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kaza, Saat 12.30 sıralarında Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Fatımana Ş.'ye (71) Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Süleyman K. idaresindeki otomobil çarptı.



Kaza sonrası yaşlı kadın kafasından ve vücudundan yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"ANİDEN ÇIKIVERDİ"

Olay yerinde polis ekiplerine kazayı anlatan otomobil sürücüsü Süleyman K. “Aniden çıkıverdi. Bir an meselesi oldu. Yolda geçit yok bir şey yok. 120 kişi içinde kurs birincisi çıktım. Şefimiz Metin Önder, milli eğitim şefi. 1997 yılında 3 kursun içinden kurs birincisi çıktım” diyerek kendini savundu.



Kaza sonrası 81 yaşındaki sürücü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.