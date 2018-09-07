Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında T.T. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Nazım Aksoy'a çarptı.
Kazada Aksoy ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksoy, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası şoka giren ve kalp pili olduğu öğrenilen hafif ticari aracın sürücüsü T.T. ise baygınlık geçirdi.
Kaza yerine çağrılan ikinci bir ambulansla T.T. de hastaneye götürüldü.
Yayaya çarpan aracın sürücüsü baygınlık geçirdi
DHATürkiye
Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı. Ticari aracın sürücüsü, kaza sonrası baygınlık geçirdi.
Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında T.T. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Nazım Aksoy'a çarptı.