Yayaya çarpan doktor, ilk müdahaleyi de kendisi yaptı

Afyonkarahisar’da yol kenarında geri dönüşüm malzemesi toplayan kişiye otomobil çarptı. Metrelerce yükselip aracın üzerine düşen yaralıya ilk müdahaleyi, çarpan otomobili kullanan doktor yaptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Yayaya çarpan doktor, ilk müdahaleyi de kendisi yaptı

Olay, -Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi karşısında meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre, yol kenarında ve refüjlerde geri dönüşüm malzemesi toplayan Abdurahman İ. isimli şahsa henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü doktor olduğu öğrenilen E.B.G., idaresindeki 35 BCF 528 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselen şahsı ardından otomobilin üstüne düştü.

YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ ONA ÇARPAN YAPTI

Kazanın ardından yaralanan Abdurahman İ.’ye ilk müdahaleyi doktor olan sürücü ile eşi yaparak ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Abdurahman İ.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Abdurahman İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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