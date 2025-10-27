Yayaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Batman'da yolun karşısına geçen kadına motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yayaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Turgut Özal Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.B. isimli kadın yayaya, F.B.'nin kullandığı motosiklet çarptı.

Kazada, Z.B. ve F.B. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Z.B.’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, sürücü F.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

