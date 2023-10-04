Yayaya çarpıp kaçan sürücüye ev hapsi

Tepebaşı ilçesine bağlı Eğitimciler Caddesi’nde uaya Mehmet Y.’ye yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.



Mehmet Y. yaralanırken, otomobilin sürücüsü durmayıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Mehmet Y., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobilin yayaya çarparak kaçtığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Y.’nin yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak olay yerinden kaçtığı görüldü.



Polis ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaklaşık 50 saatlik kamera incelemesi sonucu, kaçan sürücüsünün Mustafa O.T. olduğu tespit edildi.



Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa O.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan sürücü Mustafa O.T.’ye ev hapsi cezası verildi.



Soruşturma sürüyor. VİDEO: YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA ÇARPIP KAÇTI

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